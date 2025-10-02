«Это благодаря украинцу»: во Франции впечатлены игрой Забарного против Барселоны в Лиге чемпионов

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов Барселона дома драматично проиграла ПСЖ, пропустив второй гол на последней минуте (1:2). На нашем сайте есть видеообзор поединка.

Защитник Илья Забарный впервые сыграл в стартовом составе парижан в матче ЛЧ. Французское издание L’equipe оценила игру украинца, поставив ему семь баллов из десяти возможных.

«Да, был тот плохо выбитый мяч после удара Ольмо, да, иногда он [Забарный] страдал от скорости Рашфорда, но если Париж вышел „живым“ после первых 30 минут игры, то это благодаря украинцу. Автор зрелищных сейвов включая тот, что состоялся после удара Торреса. Бывший защитник Борнмута обеспечил эффективное прикрытие. Очень уверенно держал мяч в своих ногах. Он также опасно пробивал головой после подачи с углового от Нуну Мендеша», — отмечает L’Equipe.

Журналисты FootMercato также похвалили украинца за хорошую игру в обороне, оценив действия Забарного в 6,5 балла.

«Заменив отсутствующего Маркиньоса, украинец отличился красивым спасением, помог своему вратарю. Способный жестко противостоять сопернику, играя высоко, он иногда пропускает соперников слишком легко, и Рашфорд дважды сумел его обойти. После перерыва Илья хорошо восстановил равновесие, сделав хороший сейв и второй после удара Феррана. Он еще не полностью доминирует, но уже вызывает большое доверие», — пишет FootMercato.

Отметим, что статистический портал Sofascore поставил украинцу 7,7 — лучшая оценка в матче, WhoScored — 7,3 балла — четвертая оценка в составе обеих команд.

