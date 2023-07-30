Реал без Лунина в воротах разгромно уступил Барселоне — видео

30 июля, 09:04
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Реал — Барселона 0:3 (Фото:ФК Барселона)

Реал — Барселона 0:3 (Фото:ФК Барселона)

В товарищеском поединке каталонская Барселона разгромно победила мадридский Реал (0:3).

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На 15-й минуте чемпионы Испании открыли счет: Дембеле забил после передачи Педри. Через несколько минут Винисиус не реализовал пенальти и не восстановил статус к-во.

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Следующее взятие ворот произошло во втором тайме на 85-й минуте, когда Фермин Марин нанес бешеный удар в девятку, с которым не смог справиться Тибо Куртуа. А после гола Феррана Торреса на 90+1 минуте счет стал разгромным — 0:3.

https://www.youtube.com/embed/gt7WHGjDWm8

Реал — Барселона 0:3

Голы: Дембеле, 15, Марин, 85, Торрес, 90+1.

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Отметим, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Цыганков забил гол и отдал голевую передачу в матче против английского клуба.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид

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