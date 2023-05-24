После 11 лет в команде. Барселона объявила об уходе из клуба еще одного легендарного игрока 24 мая, 16:39 Альба выступал за Барселону с 2012 года (Фото:REUTERS/Хуан Медина)

Защитник Барселоны Жорди Альба вслед за Серхио Бускетсом покинет каталонский клуб после завершения сезона.

Об этом сообщает официальный сайт Барселоны.

Контракт Альбы с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, но стороны приняли решение досрочно расторгнуть соглашение.

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Таким образом, Альба покинет Барселону в статусе свободного агента после завершения этого сезона.

34-летний футболист стал игроком Барселоны в 2012 году и сыграл за клуб 458 матчей, выиграв шесть титулов Ла Лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании и Клубный чемпионат мира.



Ранее сообщалось, что после победы Барселоны в чемпионате Испании футболисты каталонского клуба Алекса Бальде и Сержи Роберто сделали скандальное обращение российским фанатам.

Позже Барселона выступила с официальным заявлением относительно резонансного обращения игроков команды.