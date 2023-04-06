В стиле Динамо Киев. Реал вытер ноги об Барселону на Камп Ноу — видео 6 апреля, 00:30 Карим забил трижды (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Мадридский клуб разгромил каталонцев и вышел в финал Кубка Испании.



Украинские болельщики всегда будут помнить победу киевского Динамо на Камп Ноу в Лиге чемпионов-1997/98. Три гола Шевченко и гол Реброва принесли нашему клубу историческую победу со счетом — 4:0.

Видео дня

В среду, 5 апреля, фанаты Барселоны пережили дежа вю. Только в роли Динамо был Реал, а в роли Шевченко — Бензема.

В ответном матче полуфинала Кубка Испании Реал после домашнего поражения — 0:1, взял убедительный реванш на Камп Ноу — 4:0. У обладателя Золотого мяча Карима Бензема — хет-трик.

Барселона — Реал — 0:4

Голы: Винисиус, 45+2, Бензема, 50, 58, пен., 80

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Алонсо (Гарсия, 66), Бальде, Роберто, Бускетс, Кессье (Фати, 62), Рафинья (Торрес, 66), Левандовски, Гави.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич (Тчуамени, 87), Родриго, Бензема (Начо, 88), Винисиус (Себальйос, 87).

Теперь в финальном поединке Кубка Испании Реал сыграет с Осасуной, которая по сумме двух матчей прошла Атлетик — 1:0, 1:1.

Ранее мы писали, что до окончания войны УЕФА отказался обсуждать возвращение российского футбола на международную арену.