Барселона — Реал. Где и когда смотреть ответный матч полуфинала Кубка Испании

4 апреля, 11:46
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Реал устроит только победа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Реал устроит только победа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями ответной игры полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Реалом (первый матч — 1:0).

Поединок Барселона — Реал состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу 5 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Барселоне перед матчем:

  • лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от второго в таблице Реала;
  • 31 раз выигрывала Кубок Испании;
  • выиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах;
  • не сыграет защитник Кристенсен равма).
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Что нужно знать о Реале перед матчем:

  • занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в 12 очков от лидера Барселоны;
  • 19 раз становился победителем Кубка Испании;
  • в пяти последних играх во всех турнирах одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью;
  • не сыграет защитник Менди (травма).
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Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Роберто, Бускетс, Кессье, Рафинья, Левандовский, Гави

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба, Кроос, Чуамэни, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Кубок Испании

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