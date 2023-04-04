Барселона — Реал. Где и когда смотреть ответный матч полуфинала Кубка Испании 4 апреля, 11:46 Реал устроит только победа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями ответной игры полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Реалом (первый матч — 1:0).



Поединок Барселона — Реал состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу 5 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Барселоне перед матчем:

лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от второго в таблице Реала;

31 раз выигрывала Кубок Испании;

выиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах;

не сыграет защитник Кристенсен (т равма).

Что нужно знать о Реале перед матчем:

занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в 12 очков от лидера Барселоны;

19 раз становился победителем Кубка Испании;

в пяти последних играх во всех турнирах одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью;

не сыграет защитник Менди ( травма).

Ориентировочные составы:



Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Роберто, Бускетс, Кессье, Рафинья, Левандовский, Гави

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба, Кроос, Чуамэни, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус

