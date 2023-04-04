Барселона — Реал. Где и когда смотреть ответный матч полуфинала Кубка Испании
Реал устроит только победа (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями ответной игры полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Реалом (первый матч — 1:0).
Поединок Барселона — Реал состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу 5 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать о Барселоне перед матчем:
- лидирует в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от второго в таблице Реала;
- 31 раз выигрывала Кубок Испании;
- выиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах;
- не сыграет защитник Кристенсен (травма).
Что нужно знать о Реале перед матчем:
- занимает второе место в чемпионате Испании с отставанием в 12 очков от лидера Барселоны;
- 19 раз становился победителем Кубка Испании;
- в пяти последних играх во всех турнирах одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью;
- не сыграет защитник Менди (травма).
Ориентировочные составы:
Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Роберто, Бускетс, Кессье, Рафинья, Левандовский, Гави
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба, Кроос, Чуамэни, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус