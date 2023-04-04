Барселона — Реал. Букмекеры дали прогноз на матч Кубка Испании

4 апреля, 13:12
Поделиться:
Матч Барселона — Реал состоится 5 апреля (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Матч Барселона — Реал состоится 5 апреля (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч полуфинала Кубка Испании между Барселоной и Реалом.

Читайте также:
Барселона — Реал. Где и когда смотреть ответный матч полуфинала Кубка Испании

Матч между командами состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву.

Британская контора William Hill считает, что фаворит – Барселона. Ее победа соответствует коэффициенту 2,25. Успех Реала оценивается в 3,10, ничья – в 3,40.

Видео дня

Согласно авторитетным букмекерам, самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,50. Чуть менее вероятна победа Барселоны 1:0 за 8,50.

Читайте также:
Реал намерен приобрести двух главных звезд ПСЖ и Манчестер Сити — СМИ

Среди других результатов вероятным они считают победу Барселоны 2:1 за 10,00. Самый вероятный результат в пользу Реала, по их мнению, победа 1:0 за 10,00.

В первом матче полуфинала Кубка Испании Барселона на выезде победила Реал со счетом 1:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Кубок Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X