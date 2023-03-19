Барселона — Реал. Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

19 марта, 01:15
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Барселона на девять очков опережает Реал (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Барселона на девять очков опережает Реал (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

NV следит за ходом игры 26-го тура испанской Ла Лиги между Барселоной и Реалом. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 19 марта.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде — де Йонг, Бускетс, Кессье — Рафинья, Левандовски, Гави

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Чуамени, Камавинга, Модрич — Вальверде, Бензема, Винисиус

Видео дня

Поединок пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Барселона лидирует в испанской Ла Лиге с отрывом в девять очков от соперника. В предыдущем матче соперников в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании клуб победил Реал 1:0 на выезде.

Команда выиграла три последних поединка кряду во всех турнирах с одинаковым счетом 1:0. Коллектив не сможет рассчитывать на основных полузащитника Педри и нападающего Дембеле (повреждения).

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Реал занимает 2-е место в испанской Ла Лиге с отставанием в девять очков от соперника. В предыдущем матче соперников в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании клуб проиграл Барселоне дома 0:1.

Команда не знает поражений три предыдущих матча кряду во всех турнирах при двух победах в последних из них. За коллектив не сыграют основной защитник Алаба и нападающий Родригес (травмы).

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Статистика знает 211 официальных поединков между соперниками. 82 раза выиграла Барселона, Реал — 89 раз. 40 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона — фаворит матча. Коэффициент на ее победу равен 2,20, то, что выиграет Реал оценивается в 3,25, ничья — в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

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