Барселона — Реал: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Испании 4 апреля, 14:58 Вечное «класико» Барселоны и Реала (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В среду, 5 апреля, на «Камп Ноу» состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании. NV проведет текстовую трансляцию поединка Барселона — Реал.

Первый матч

В Мадриде команды встречались 2 марта. Тогда Барселона добыла минимальную победу со счетом — 1:0. Милитао забил гол в свои ворота.

Кто фаворит

В букмекерской конторе William Hill фаворит встречи каталонский клуб. Коэффициенты на победу Барселоны — 2.25, на ничью — 3.40, на победу Реала — 3.10.

Видео дня

Котировки на выход в финал: Барселона — 1.29, Реал — 4.00.

Что дальше

Победитель противостояния Барселона — Реал выйдет в финал, где сыграет с лучшей командой в паре Осасуна — Атлетик (первый матч — 1:0).

Достижения

Барселона — самый титулованный клуб в Кубке Испании: 31 победа и 12 финалов. Последний раз каталонцы брали трофей в 2021 году.

У Реала — 19 побед и 20 поражений. Последний трофей мадридский клуб завоевал в далеком 2014 году.

Напомним, что в этом году Реал проиграл Барселоне уже один трофей — Суперкубок Испании. Тогда каталонцы уверенно выиграли — 3:1.