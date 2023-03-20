Барселона драматично победила Реал и приблизилась к титулу чемпиона Испании — видео 20 марта, 00:37 Барселона вырвала победу на последних минутах (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В испанской Ла Лиге завершились матчи 26-го тура.



Лидер первенства Барселона в принципиальном поединке драматично победила на своем поле действующего чемпиона Реал - 2:1.

Гости вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу Араухо в свои ворота, однако хозяева восстановили равновесие к концу первого тайма, когда отличился Серхи Роберто.

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Уже в компенсированное к основному время Барселона вырвала победу – забил Кессье. Этот успех позволил каталонцам оторваться от своего главного преследователя Реала уже на 12 очков за 12 туров до конца чемпионата.

Результаты 26 тура Ла Лиги:

Барселона - Реал 2:1

Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (автогол)

Атлетико - Валенсия 3:0

Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

Реал Сосьедад - Эльче 2:0

Голы: Кубо, 48, Мугуруса, 90

Бетис - Мальорка 1:0

Гол: Иглесиас, 48

Осасуна - Вильярреал 0:3

Голы: Чуквезе, 14, Моралес, 86, 90+3

Хетафе - Севилья 2:0

Голы: Мунир, 50, Унал, 90+5

Альмерия - Кадис 1:1

Голы: Мелеро, 90+6, (с пенальти) - Рохер, 49

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне украинский футболист Виктор Цыганков в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги забил два гола на выезде за Жирону в ворота Райо Вальекано.