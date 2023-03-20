Барселона драматично победила Реал и приблизилась к титулу чемпиона Испании — видео
Барселона вырвала победу на последних минутах (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В испанской Ла Лиге завершились матчи 26-го тура.
Лидер первенства Барселона в принципиальном поединке драматично победила на своем поле действующего чемпиона Реал - 2:1.
Гости вышли вперед на 9-й минуте благодаря голу Араухо в свои ворота, однако хозяева восстановили равновесие к концу первого тайма, когда отличился Серхи Роберто.
Уже в компенсированное к основному время Барселона вырвала победу – забил Кессье. Этот успех позволил каталонцам оторваться от своего главного преследователя Реала уже на 12 очков за 12 туров до конца чемпионата.
Результаты 26 тура Ла Лиги:
Барселона - Реал 2:1
Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (автогол)
Атлетико - Валенсия 3:0
Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67
Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Голы: Кубо, 48, Мугуруса, 90
Бетис - Мальорка 1:0
Гол: Иглесиас, 48
Осасуна - Вильярреал 0:3
Голы: Чуквезе, 14, Моралес, 86, 90+3
Хетафе - Севилья 2:0
Голы: Мунир, 50, Унал, 90+5
Альмерия - Кадис 1:1
Голы: Мелеро, 90+6, (с пенальти) - Рохер, 49
Турнирная таблица
Накануне украинский футболист Виктор Цыганков в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги забил два гола на выезде за Жирону в ворота Райо Вальекано.