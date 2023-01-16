Ранее Барселона победила Атлетико (1:0) и оторвалась от Реала в чемпионате Испании.

Барселона победила Реал со счетом 3:1 в финале Суперкубка Испании и завоевала трофей.

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