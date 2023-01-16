Реал — Барселона. Видео голов и обзор матча за Суперкубок Испании

16 января, 02:23
Поделиться:
Барселона выиграла Суперкубок Испании (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Барселона выиграла Суперкубок Испании (Фото:REUTERS/Ahmed Yosri)

Барселона победила Реал со счетом 3:1 в финале Суперкубка Испании и завоевала трофей.

Читайте также:
Реал — Барселона 1:3. События по минутам матча за Суперкубок Испании

Реал — Барселона 1:3
Голы: Бензема, 90+3 — Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Асенсио, 72) — Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген — Араухо (Гарсия, 86), Кунде, Кристенсен, Бальде — Гави (Фати, 90), Бускетс, де Йонг (Кесье, 86) — Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски, Педри (Роберто, 90)

Предупреждены: Менди, Вальверде — Кристенсен, Араухо

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=aSIA4bq5JFg

Ранее Барселона победила Атлетико (1:0) и оторвалась от Реала в чемпионате Испании.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Суперкубок

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X