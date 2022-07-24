Барселона в дебютном матче Левандовского благодаря шедевральному голу обыграла Реал — видео

24 июля, 16:33
Роберту Левандовскому не удалось отличиться голом в дебютном матче (Фото:ФК Барселона)

Роберту Левандовскому не удалось отличиться голом в дебютном матче (Фото:ФК Барселона)

Барселона в товарищеском матче победила мадридский Реал со счетом 1:0.

В стартовом составе Барселоны вышел форвард Роберт Левандовский, для которого этот матч стал дебютным в футболке каталонского клуба.

Польскому футболисту отличиться голом не удалось, однако это не помешало Барселоне победить принципиального соперника.

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Единственный и победный гол в матче забил другой новичок Барселоны — бразильский нападающий Рафинья, который на 27-й минуте дальним ударом попал в девятку.

Обзор матча

https://www.youtube.com/embed/T8pX_T4Ouww

Роберт Левандовский стал игроком Барселоны 19 июля, подписав с каталонцами контракт на четыре года.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   ФК Барселона ФК Реал Мадрид Роберт Левандовски

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