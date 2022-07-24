Барселона в дебютном матче Левандовского благодаря шедевральному голу обыграла Реал — видео
Роберту Левандовскому не удалось отличиться голом в дебютном матче (Фото:ФК Барселона)
Барселона в товарищеском матче победила мадридский Реал со счетом 1:0.
В стартовом составе Барселоны вышел форвард Роберт Левандовский, для которого этот матч стал дебютным в футболке каталонского клуба.
Польскому футболисту отличиться голом не удалось, однако это не помешало Барселоне победить принципиального соперника.
Единственный и победный гол в матче забил другой новичок Барселоны — бразильский нападающий Рафинья, который на 27-й минуте дальним ударом попал в девятку.
Обзор матча
Роберт Левандовский стал игроком Барселоны 19 июля, подписав с каталонцами контракт на четыре года.
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