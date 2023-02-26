Чемпионат Испании. Барселона сенсационно проиграла аутсайдеру, Цыганков голевым пасом помог своей команде победить — видео 26 февраля, 22:07 Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

У чемпионата Испании по футболу продолжается 23-й тур.

Барселона со счетом 0:1 на выезде сенсационно уступила Альмерии, которая до этого матча шла на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Каталонцы продолжают лидировать, однако отрыв от Реала сократился до семи очков.

Видео дня

Жирона победила Атлетик 3:2, а к победе красно-белых приложился украинский полузащитник Виктор Цыганков, сделавший голевой пас во время первого взятия ворот.

Результаты матчей:

Атлетик - Жирона 2:3

Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсия, 89 - Алейш Гарсия, 4, где Маркос, 19 ( автогол), Весга, 45+1 ( автогол)

Сельта - Вальядолид 3:0

Голы: Сеферович, 16, Вейга, 32, 64

Альмерия - Барселона 1:0

Гол: Туре, 24

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в матче Ла Лиги Реал сыграл вничью с Атлетико ( 1:1).