Чемпионат Испании. Барселона сенсационно проиграла аутсайдеру, Цыганков голевым пасом помог своей команде победить — видео
Барселона продолжает лидировать в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Jon Nazca)
У чемпионата Испании по футболу продолжается 23-й тур.
Барселона со счетом 0:1 на выезде сенсационно уступила Альмерии, которая до этого матча шла на предпоследней строчке в турнирной таблице.
Каталонцы продолжают лидировать, однако отрыв от Реала сократился до семи очков.
Жирона победила Атлетик 3:2, а к победе красно-белых приложился украинский полузащитник Виктор Цыганков, сделавший голевой пас во время первого взятия ворот.
Результаты матчей:
Атлетик - Жирона 2:3
Голы: Берчиче, 35, Рауль Гарсия, 89 - Алейш Гарсия, 4, где Маркос, 19 ( автогол), Весга, 45+1 ( автогол)
Сельта - Вальядолид 3:0
Голы: Сеферович, 16, Вейга, 32, 64
Альмерия - Барселона 1:0
Гол: Туре, 24
Турнирная таблица
Накануне в матче Ла Лиги Реал сыграл вничью с Атлетико ( 1:1).