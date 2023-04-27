Барселона вслед за Реалом потерпела сенсационное поражение в чемпионате Испании — видео 27 апреля, 10:21 Барселона продолжает лидировать в Ла Лиге (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона, как и мадридский Реал, сенсационно проиграла в 31-м туре чемпионата Испании по футболу, уступив Райо Вальекано со счетом 1:2.

Клуб из Мадрида открыл счет на 19-й минуте после точного удара Альваро Гарсии в угол ворот.

На старте второй половины встречи Франсиско Гарсия удвоил преимущество Райо Вальекано, воспользовавшись выходом один на один с голкипером.

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На 83-й минуте. Роберт Левандовский отквитал один гол, но сравнять счет каталонцам не удалось.

Несмотря на поражение, Барселона продолжает уверенно лидировать с отрывом от ближайшего преследователя Реала на 11 очков.

Райо Вальекано - Барселона 2:1

Голы: А. Гарсия, 19, Ф. Гарсия, 53 - Левандовский, 83

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Фото: flashscore.ua

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