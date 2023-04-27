Барселона вслед за Реалом потерпела сенсационное поражение в чемпионате Испании — видео
Барселона продолжает лидировать в Ла Лиге (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Барселона, как и мадридский Реал, сенсационно проиграла в 31-м туре чемпионата Испании по футболу, уступив Райо Вальекано со счетом 1:2.
Клуб из Мадрида открыл счет на 19-й минуте после точного удара Альваро Гарсии в угол ворот.
На старте второй половины встречи Франсиско Гарсия удвоил преимущество Райо Вальекано, воспользовавшись выходом один на один с голкипером.
На 83-й минуте. Роберт Левандовский отквитал один гол, но сравнять счет каталонцам не удалось.
Несмотря на поражение, Барселона продолжает уверенно лидировать с отрывом от ближайшего преследователя Реала на 11 очков.
Райо Вальекано - Барселона 2:1
Голы: А. Гарсия, 19, Ф. Гарсия, 53 - Левандовский, 83
Турнирная таблица
Сообщалось, что Андрей Лунин стал худшим игроком матча Реал — Жирона по версии популярного портала WhoScored.