Барселона вслед за Реалом потерпела сенсационное поражение в чемпионате Испании — видео

27 апреля, 10:21
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Барселона продолжает лидировать в Ла Лиге (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона продолжает лидировать в Ла Лиге (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона, как и мадридский Реал, сенсационно проиграла в 31-м туре чемпионата Испании по футболу, уступив Райо Вальекано со счетом 1:2.

Клуб из Мадрида открыл счет на 19-й минуте после точного удара Альваро Гарсии в угол ворот.

На старте второй половины встречи Франсиско Гарсия удвоил преимущество Райо Вальекано, воспользовавшись выходом один на один с голкипером.

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На 83-й минуте. Роберт Левандовский отквитал один гол, но сравнять счет каталонцам не удалось.

Несмотря на поражение, Барселона продолжает уверенно лидировать с отрывом от ближайшего преследователя Реала на 11 очков.

Райо Вальекано - Барселона 2:1
Голы: А. Гарсия, 19, Ф. Гарсия, 53 - Левандовский, 83

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что Андрей Лунин стал худшим игроком матча Реал — Жирона по версии популярного портала WhoScored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Чемпионат Испании Примера

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