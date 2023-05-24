Барселона в статусе чемпиона Испании потерпела второе поражение подряд — видео 24 мая, 09:36 Благодаря Левандовскому Барселона избежала разгрома (Фото:ФК Барселона)

Барселона, которая досрочно стала чемпионом Испании, уступила Вальядолиду со счетом 1:3 в матче 36-го тура Ла Лиги.

Барселона пропустила уже на 2-й минуте Кристенсен головой срезал мяч в свои ворота. Прошло 20 минут как Вальядолид удвоил преимущество — Ларин отличился с пенальти.

Видео дня

Во втором тайме Плата установил на табло счет 3:0, однако Барселоне усилиями Левандовского все же удалось избежать разгрома.

Для каталонского клуба это поражение стало вторым подряд в статусе чемпиона.

Вальядолид — Барселона 3:1 (2:0)

Голы: Кристенсен, 2 (авт), Ларин, 22, (пен), Плата, 73 — Левандовский, 84

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что после победы Барселоны в чемпионате Испании футболисты каталонского клуба Алекса Бальде и Сержи Роберто сделали скандальное обращение российским фанатам.

Позже Барселона выступила с официальным заявлением относительно резонансного обращения игроков команды.