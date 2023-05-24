Барселона в статусе чемпиона Испании потерпела второе поражение подряд — видео

24 мая, 09:36
Поделиться:
Благодаря Левандовскому Барселона избежала разгрома (Фото:ФК Барселона)

Благодаря Левандовскому Барселона избежала разгрома (Фото:ФК Барселона)

Барселона, которая досрочно стала чемпионом Испании, уступила Вальядолиду со счетом 1:3 в матче 36-го тура Ла Лиги.

Барселона пропустила уже на 2-й минуте Кристенсен головой срезал мяч в свои ворота. Прошло 20 минут как Вальядолид удвоил преимущество — Ларин отличился с пенальти.

Видео дня

Во втором тайме Плата установил на табло счет 3:0, однако Барселоне усилиями Левандовского все же удалось избежать разгрома.

Читайте также:
Динамо — футболистам Барселоны: Рекомендуем заявиться на чемпионат России

Для каталонского клуба это поражение стало вторым подряд в статусе чемпиона.

Вальядолид — Барселона 3:1 (2:0)
Голы: Кристенсен, 2 (авт), Ларин, 22, (пен), Плата, 73 — Левандовский, 84

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что после победы Барселоны в чемпионате Испании футболисты каталонского клуба Алекса Бальде и Сержи Роберто сделали скандальное обращение российским фанатам.

Позже Барселона выступила с официальным заявлением относительно резонансного обращения игроков команды.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Чемпионат Испании Примера

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X