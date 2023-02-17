Лига Европы. Барселона и МЮ победителя не определили, Ювентус упустил победу над Нантом, Рома проиграла Зальцбургу — видео

17 февраля, 00:28
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Ювентус не смог победить Нант (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус не смог победить Нант (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Барселона в матче с Манчестер Юнайтед первой открыла счет, после чего дважды пропустила, но все же вырвала ничью — 2:2.

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Также не определили победителя и в матчах Ювентус - Нант (1:1), Спортинг - Мидтьюлланд (1:1) и Аякс - Унион Берлин (0:0).

Видео дня

Рома на выезде уступила Зальцбургу (0:1), Байер дома проиграл Монако (2:3), а ПСВ на своем поле не смог ничего противопоставить Севилье (0:3).

Ответные матчи состоятся 23 февраля.

Результаты матчей:

Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Решфорд, 53, Кунде, 59 (авт)

Зальцбург - Рома 1:0
Гол: Капальдо, 88

Байер - Монако 2:3
Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 - Храдецки, 9 (авт), Диатта, 74, Дисаси, 90+2

Севилья - ПСВ 3:0
Голы: Эн-Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Спортинг - Мидтьюлланд 1:1
Голы: Коатес, 90+4 - Ашур, 77

Ювентус - Нант 1:1
Голы: Влахович, 13 - Бла, 70

Аякс - Унион Берлин - 0:0

Сообщалось, что Шахтер обыграл Ренна (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Европы Манчестер Юнайтед ФК Ювентус ФК Севилья ФК Монако ПСВ ФК Рома Байер Леверкузен Аякс Спортинг Лиссабон

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