Украинские дети-беженцы посетили тренировку Барселоны и познакомились со звездами клуба — фото 25 марта, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Дети встретились с главным тренером Барселоны Хави (Фото:ФК Барселона)

Барселона организовала украинским детям-беженцам встречу с игроками клуба.

Дети посетили тренировку каталонского клуба благодаря Фонду легенды мирового футбола Йохана Кройфа, который выступал за «сине-гранатовых» в 1973-1978 годах.

Большинство футболистов Барселоны разъехались по своим сборным, но некоторые звезды остались в расположении клуба и охотно сфотографировались с юными гостями.

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В частности, дети получили возможность ближе познакомиться с футболистами Пьером-Эмериком Обамеянгом, Адамом Траоре, Мартином Брейтуэйтом и легендой Барселоны Хави, который в прошлом году стал главным тренером клуба.

O treino de hoje recebeu a visita especial de um grupo de crianças e adolecentes ucranianos, membros de uma equipe de futebol, que emigraram da Ucrânia. A visita foi organizada pela Fundação Cruyff. 💙❤️ pic.twitter.com/fLtYO3kLWP — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 24, 2022

Ранее сообщалось, что Барселона поможет украинским беженцам, пострадавшим от российского вторжения.