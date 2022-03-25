Украинские дети-беженцы посетили тренировку Барселоны и познакомились со звездами клуба — фото
Дети встретились с главным тренером Барселоны Хави (Фото:ФК Барселона)
Барселона организовала украинским детям-беженцам встречу с игроками клуба.
Дети посетили тренировку каталонского клуба благодаря Фонду легенды мирового футбола Йохана Кройфа, который выступал за «сине-гранатовых» в 1973-1978 годах.
Большинство футболистов Барселоны разъехались по своим сборным, но некоторые звезды остались в расположении клуба и охотно сфотографировались с юными гостями.
В частности, дети получили возможность ближе познакомиться с футболистами Пьером-Эмериком Обамеянгом, Адамом Траоре, Мартином Брейтуэйтом и легендой Барселоны Хави, который в прошлом году стал главным тренером клуба.
Ранее сообщалось, что Барселона поможет украинским беженцам, пострадавшим от российского вторжения.
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