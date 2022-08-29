Бытовой несчастный случай. Президент Барселоны прибыл на матч чемпионата Испании с внушительным синяком под глазом — фото

29 августа, 11:23
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Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)

Жоан Лапорта (Фото:ФК Барселона)

Президент Барселоны Жоан Лапорта прибыл на матч 3-го тура чемпионата Испании против Вальядолида с синяком под глазом, сообщает AS.

На стадионе Камп Ноу глава каталонского клуба появился в очках. Однако позже он их снял, когда к нему присоединился президент Вальядолида Роналдо.

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Лапорта удивил всех тем, что под правым глазом у него отчетливо виднелся внушительный синяк.

Видео дня

https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1563945636721991686

Отмечается, что на матч против Вальядолида президент Барселоны приехал прямо с детской вечеринки в пиратском стиле.

Именно на этом мероприятии Лапорта и получил травму. Причиной тому стал бытовой несчастный случай.

Неделей ранее Барселона с дублем Роберта Левандовски разгромила в чемпионате Испании Реал Сосьедад.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   ФК Барселона Чемпионат Испании Примера Фото

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