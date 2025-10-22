Барселона и Вильярреал не будут играть матч Ла Лиги на другом континенте (Фото: Reuters)

Поединок 17-го тура Ла Лиги между Барселоной и Вильярреалом не состоится на другом континенте.

Об этом пишет Marca.

Сообщается, что игра, которая была запланирована на 17 декабря и должна была пройти в Майами, отменена

Ла Лига заявила, что после переговоров с организаторами было принято решение об отмене проведения матча в США «из-за неопределенности, которая началась в Испании».

Реклама

До этого профсоюз испанских футболистов объявил, что на всех матчах девятого тура Ла Лиги состоятся акции протеста. Капитаны всех 20 команд Высшего дивизиона, включая Барселону и Вильярреалом, поддержали эту идею.

Например, после стартового свистка матча Овьедо — Эспаньол на поле футболисты 15 секунд просто стояли в знак несогласия. В этот самый момент режиссеры прямой трансляции решили показать кадры из-за пределов стадиона в течение первых 25 секунд игры. В конце концов, потом матч между командами начался.

Так же поступили и футболисты в начале встречи Барселона — Жирона.

Кстати, ранее в Италии игроки возмутились из-за проведения матча Серии А на другом континенте — они вынуждены почти сутки добираться на игру.