Невероятный триллер с семью голами. Барселона одержала сумасшедшую победу в Ла Лиге — видео 27 августа, 21:31 Вильярреал — Барселона (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

В рамках третьего тура чемпионата Испании Барселона обыграла Вильярерал (4:3).

На старте встречи каталонцы заработали преимущество в виде двух голов — Гави и де Йонг нанесли голевые удары.

Уже до конца первого тайма Вильярреал сумел восстановить ничейный результат. Фойт и Серлот удачно закончили атаки своей команды.

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На 50 минуте хозяева вышли вперед, но их преимущество быстро рассеялось. Сначала Торрес сравнял счет, а затем Левандовски забил победный гол.

Вильярреал — Барселона 3:4

Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 — Гави, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовски, 71

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Фото: flashscore.ua

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