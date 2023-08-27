Невероятный триллер с семью голами. Барселона одержала сумасшедшую победу в Ла Лиге — видео

27 августа, 21:31
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Вильярреал — Барселона (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Вильярреал — Барселона (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

В рамках третьего тура чемпионата Испании Барселона обыграла Вильярерал (4:3).

На старте встречи каталонцы заработали преимущество в виде двух голов — Гави и де Йонг нанесли голевые удары.

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Уже до конца первого тайма Вильярреал сумел восстановить ничейный результат. Фойт и Серлот удачно закончили атаки своей команды.

Видео дня

На 50 минуте хозяева вышли вперед, но их преимущество быстро рассеялось. Сначала Торрес сравнял счет, а затем Левандовски забил победный гол.

Вильярреал — Барселона 3:4
Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 — Гави, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовски, 71

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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Ранее сообщалось, что Анчелотти сделал неутешительное заявление для Лунина относительно основного голкипера Реала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона

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