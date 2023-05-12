Впервые за 46 лет. Барселона удивила цветом формы на следующий сезон — фото

12 мая, 12:28
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Дома Барселона традиционно играет в сине-гранатовой форме (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Дома Барселона традиционно играет в сине-гранатовой форме (Фото:REUTERS/Albert Gea)

В следующем сезоне Барселона будет играть выездные матчи в форме белого цвета.

Фотографии новой формы появились на сайте Footy Headlines .

Выездная экипировка каталонцев будет полностью белой с традиционными сине-гранатовыми полосками на рукавах.

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Последний раз Барселона использовала комплект формы белого цвета 46 лет назад — в сезоне 1977/1978.

Видео дня

footyheadlines.com
Фото: footyheadlines.com

Ранее сообщалось, что капитан Барселоны Серхио Бускетс покинет каталонскую команду в конце сезона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Чемпионат Испании Примера

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