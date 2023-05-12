Впервые за 46 лет. Барселона удивила цветом формы на следующий сезон — фото
Дома Барселона традиционно играет в сине-гранатовой форме (Фото:REUTERS/Albert Gea)
В следующем сезоне Барселона будет играть выездные матчи в форме белого цвета.
Фотографии новой формы появились на сайте Footy Headlines .
Выездная экипировка каталонцев будет полностью белой с традиционными сине-гранатовыми полосками на рукавах.
Последний раз Барселона использовала комплект формы белого цвета 46 лет назад — в сезоне 1977/1978.
Ранее сообщалось, что капитан Барселоны Серхио Бускетс покинет каталонскую команду в конце сезона.