Барселона вылетела, клуб Ярмоленко идет дальше. Определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций 15 апреля, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Барселона сенсационно проиграла Айнтрахту (Фото:REUTERS/Albert Gea)

По итогам ответных матчей ¼ финала определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций.

На четвертьфинальной стадии Лиги Европы Вест Хэм с украинцем Андреем Ярмоленко прошел Лион, Айнтрахт сенсационно выбил Барселону, Лейпциг был сильнее Аталанта украинца Руслана Малиновского, а Рейнджерс одолел Брагу.



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Таким образом определились пары полуфинала: Лейпциг — Рейнджерс, Вест Хэм — Айнтрахт.

Результаты ответных матчей ¼ финала Лиги Европы:



Аталанта — Лейпциг* 0:2 (первый матч — 1:1)

Голы: Нкунку, 19, 87 (пен)

Барселона — Айнтрахт* 2:3 ( 1:1)

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (пен) — Костич, 4 (пен), 67, Борре, 36

Лион — Вест Хэм* 0:3 (1:1)

Голы: Доусон, 38, Райс, 44, Бовен, 48

Рейнджерс* — Брага 3:1 (0:1)

Голы: Тавернье, 2, 44 (пен), Руф, 101 — Карму, 83

В четвертьфинале Лиги конференций Лестер выбил ПСВ, Марсель прошел ПАОК, Рома была сильнее Буде-Глимта, а Фейеноорд выиграл противостояние со Славией.

В полуфинале Лиги конференций сыграют: Лестер — Рома, Фейеноорд — Марсель.

Результаты ответных матчей ¼ финала Лиги конференций:

ПСВ — Лестер* 1:2 (1:1)

Голы: Захави, 27 — Мэддисон, 77, Перейра, 88

Рома* — Буде-Глимт 4:0 (1:2)

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49

Славия — Фейеноорд* 1:3 (3:3)

Голы: Траоре, 14 — Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78

ПАОК — Марсель* 0:1 (1:2)

Гол: Пайе, 34

Полуфиналы пройдут 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а решающий матч Лиги конференции — 25 мая в Тиране.

Накануне определились полуфиналины пары Лиги чемпионов.





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