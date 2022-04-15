Барселона вылетела, клуб Ярмоленко идет дальше. Определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
Барселона сенсационно проиграла Айнтрахту (Фото:REUTERS/Albert Gea)
По итогам ответных матчей ¼ финала определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций.
На четвертьфинальной стадии Лиги Европы Вест Хэм с украинцем Андреем Ярмоленко прошел Лион, Айнтрахт сенсационно выбил Барселону, Лейпциг был сильнее Аталанта украинца Руслана Малиновского, а Рейнджерс одолел Брагу.
Таким образом определились пары полуфинала: Лейпциг — Рейнджерс, Вест Хэм — Айнтрахт.
Результаты ответных матчей ¼ финала Лиги Европы:
Аталанта — Лейпциг* 0:2 (первый матч — 1:1)
Голы: Нкунку, 19, 87 (пен)
Барселона — Айнтрахт* 2:3 ( 1:1)
Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 (пен) — Костич, 4 (пен), 67, Борре, 36
Лион — Вест Хэм* 0:3 (1:1)
Голы: Доусон, 38, Райс, 44, Бовен, 48
Рейнджерс* — Брага 3:1 (0:1)
Голы: Тавернье, 2, 44 (пен), Руф, 101 — Карму, 83
В четвертьфинале Лиги конференций Лестер выбил ПСВ, Марсель прошел ПАОК, Рома была сильнее Буде-Глимта, а Фейеноорд выиграл противостояние со Славией.
В полуфинале Лиги конференций сыграют: Лестер — Рома, Фейеноорд — Марсель.
Результаты ответных матчей ¼ финала Лиги конференций:
ПСВ — Лестер* 1:2 (1:1)
Голы: Захави, 27 — Мэддисон, 77, Перейра, 88
Рома* — Буде-Глимт 4:0 (1:2)
Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49
Славия — Фейеноорд* 1:3 (3:3)
Голы: Траоре, 14 — Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78
ПАОК — Марсель* 0:1 (1:2)
Гол: Пайе, 34
Полуфиналы пройдут 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а решающий матч Лиги конференции — 25 мая в Тиране.
Накануне определились полуфиналины пары Лиги чемпионов.
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