Глубоко сожалеем: Барселона нелепо объяснила обращение к россиянам — фото 23 мая, 18:41 Барселона (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Каталонская Барселона впервые официально прокомментировала видеообращение к фанатам из страны-агрессора.

Пресс-служба «сине-гранатовых» объяснила скандальный видеоролик. В заявлении сказано, что клуб верит в мирное решение конфликта и продолжает помогать украинским гражданам.

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«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов.

Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине.

Президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил им свою поддержку на фоне войны, которую назвал «неоправданной», и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба.

Кроме того, он предложил помощь Барселоны всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища. Наша помощь не ограничилась только словами. В дни матчей на Камп Ноу клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями. В результате этой инициативы, проведенной совместно с «Красным Крестом», было собрано более 17 тысяч килограммов детского питания и других продуктов первой необходимости.

Кампания по поддержке украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-педагогических и спортивных мероприятий для детей и молодежи, которые оказались в центрах приема в разных точках Каталонии. Эти мероприятия, которые проводились командой волонтеров клуба, членов клуба и работников, ставили за цель оказать эмоциональную поддержку и поощрить молодых украинцев, оказавшихся в эмоционально напряженной ситуации, к физической активности.

Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине", — гласит заявление.

Фото: ФК Барселона

Ранее сообщалось, что в Шахтере отреагировали на скандальное обращение футболистов Барселоны к россиянам.

Отметим, что киевское Динамо порекомендовала каталонцам заявиться на чемпионат России.