Выгонят из Лиги чемпионов. Барселону дисквалифицируют из самого престижного турнира Европы — СМИ 1 июня, 19:24 Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

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Об этом сообщает ABC.

По информации источника, два инспектора УЕФА, которые занимаются этим делом, пришли к выводу, что каталонский клуб должен понести наказание.

Однако все зависит от президента организации Александра Чеферина, который будет принимать решение. Сейчас у него есть два варианта: исключить подопечных Хави из Лиги чемпионов уже сейчас, либо дождаться реакции суда Испании.

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Сообщается, что Барселона получила письмо, в котором насчитывается 71 вопрос, на которые должна ответить до следующей недели.

Напоминаем, что клуб стал чемпионом Испании и напрямую пробился в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что каталонцы могли подписать Мбаппе и Холанда.