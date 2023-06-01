Выгонят из Лиги чемпионов. Барселону дисквалифицируют из самого престижного турнира Европы — СМИ
Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Каталонцев, игроки которых обратились к российским болельщикам, могут исключить из крупнейшего еврокубкового соревнования. Причиной является коррупционный скандал с экс-главой комитета арбитров Ла Лиги Хосе Негрейрой.
Об этом сообщает ABC.
По информации источника, два инспектора УЕФА, которые занимаются этим делом, пришли к выводу, что каталонский клуб должен понести наказание.
Однако все зависит от президента организации Александра Чеферина, который будет принимать решение. Сейчас у него есть два варианта: исключить подопечных Хави из Лиги чемпионов уже сейчас, либо дождаться реакции суда Испании.
Сообщается, что Барселона получила письмо, в котором насчитывается 71 вопрос, на которые должна ответить до следующей недели.
Напоминаем, что клуб стал чемпионом Испании и напрямую пробился в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что каталонцы могли подписать Мбаппе и Холанда.