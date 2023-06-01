Выгонят из Лиги чемпионов. Барселону дисквалифицируют из самого престижного турнира Европы — СМИ

1 июня, 19:24
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Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Барселона (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Каталонцев, игроки которых обратились к российским болельщикам, могут исключить из крупнейшего еврокубкового соревнования. Причиной является коррупционный скандал с экс-главой комитета арбитров Ла Лиги Хосе Негрейрой.

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Об этом сообщает ABC.

По информации источника, два инспектора УЕФА, которые занимаются этим делом, пришли к выводу, что каталонский клуб должен понести наказание.

Однако все зависит от президента организации Александра Чеферина, который будет принимать решение. Сейчас у него есть два варианта: исключить подопечных Хави из Лиги чемпионов уже сейчас, либо дождаться реакции суда Испании.

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Сообщается, что Барселона получила письмо, в котором насчитывается 71 вопрос, на которые должна ответить до следующей недели.

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Напоминаем, что клуб стал чемпионом Испании и напрямую пробился в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что каталонцы могли подписать Мбаппе и Холанда.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Барселона УЕФА

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