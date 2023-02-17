Барселону обвинили в подкупе судей и могут исключить из чемпионата Испании 17 февраля, 15:44 Барселона попала в скандал (Фото:ФК Барселона)

Барселону обвинили в коррупционных схемах и подкупе судей, из-за чего клубу грозит исключение из чемпионата Испании.

В Испании началось расследование финансовой деятельности Барселоны, которая в течение 2016−2018 годов заплатила тогдашнему вице-президенту Технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейри 1,4 миллиона евро, сообщает Cadena SER.

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Деньги поступали на счета компании DASNIL 95 SL, владельцем которой был Негрейра.

Источники близки к тогдашнему руководству Барселоны, возглавляемому Жозепом Бартомеу, утверждают, что каталонский клуб не подкупал судей, а Негрейра предоставлял игрокам команды консультации по обращению на поле с тем или иным арбитром.

В связи с обвинениями допросили Альберта Солера, бывшего директора департамента профессионального спорта, и Оскара Грау, бывшего СЕО клуба, но ни они, ни Негрейра, рассказывавший следователям такую же версию, не смогли предоставить доказательства такой работы.



В то же время журналист El Confidential Альберт Ортега отметил, что именно в этот период у Барселоны была 78-матчевая серия, когда арбитры в Ла Лиге не назначили в пользу команды ни одного пенальти.

Барселона в своем заявлении считает, что обвинение в подкупе судей направлено на разрушение имиджа и репутации клуба и готова юридически защищать свои права.



Если вина будет доказана, то Барселоне грозит суровое наказание — от снятия очков до исключения из чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что английская Премьер-лига обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях правил финансового фэйр-плей, из-за чего клубу грозит снятие очков.

