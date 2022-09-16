Фантастическое спасение. Вратарь отразил пенальти и отбил три удара после добиваний — видео 16 сентября, 10:41 Несмотря на фантастические действия своего вратаря, гости набрать очков в этой игре не смогли (Фото:ФК Веймут)

Фантастическими действиями в матче шестого по силе футбольного дивизиона Англии против Бас Сити отметился вратарь Веймута Райан Сэндфорд.

В компенсированное время в ворота гостей, которые к тому времени уже проигрывали со счетом 1:2, был назначен пенальти.

11-метровый удар исполнял форвард Бас Сити Коди Кук. Он пробил в правый от себя угол, но Сэндфорд угадал направление удара и мяч отбил.

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После этого вратарь Веймута совершил еще три фантастических сейва, когда игроки хозяев пытались добить таки мяч в сетку.

Несмотря на фантастические действия своего вратаря, гости набрать очков в этой игре не смогли. Матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу Бас Сити.

Сообщалось, что защитник турецкого Аданадемирспора Самет Акайдин принес своей команде победу в матче 6-го тура чемпионата страны против Трабзонспора голом, который он забил ударом половым органом.

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