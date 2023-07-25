«Я копия Мбаппе». Звезда баскетбола умоляет саудовский клуб подписать его вместо француза — фото
Яннис и Мбаппе (Фото:Коллаж НВ)
Игрок баскетбольной команды Милвоки Яннис Адетокумбо остроумно отреагировал на слухи об интересе Аль-Хилаля к Килиану Мбаппе.
В своем Twitter-аккаунте баскетболист опубликовал селфи, которое в шутку подписал, что очень похож на Мбаппе и попросил клуб из Саудовской Аравии подписать именно его.
«Аль-Хилаль, вы можете взять меня. Я выгляжу как Килиан Мбаппе», — написал Яннис.
В комментариях Мбаппе отреагировал эмодзи, которые плачут от смеха.
Отметим, что ПСЖ отстранил Килиана от команды и выставил на трансфер.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм был заинтересован в подписании звездного француза.