«Я копия Мбаппе». Звезда баскетбола умоляет саудовский клуб подписать его вместо француза — фото

25 июля, 09:09
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Яннис и Мбаппе (Фото:Коллаж НВ)

Яннис и Мбаппе (Фото:Коллаж НВ)

Игрок баскетбольной команды Милвоки Яннис Адетокумбо остроумно отреагировал на слухи об интересе Аль-Хилаля к Килиану Мбаппе.

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В своем Twitter-аккаунте баскетболист опубликовал селфи, которое в шутку подписал, что очень похож на Мбаппе и попросил клуб из Саудовской Аравии подписать именно его.

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«Аль-Хилаль, вы можете взять меня. Я выгляжу как Килиан Мбаппе», — написал Яннис.

В комментариях Мбаппе отреагировал эмодзи, которые плачут от смеха.

https://twitter.com/Giannis_An34/status/1683549442287255552
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Отметим, что ПСЖ отстранил Килиана от команды и выставил на трансфер.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм был заинтересован в подписании звездного француза.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Баскетбол Трансферы Килиан Мбаппе

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