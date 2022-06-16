Грозит 10 лет заключения. В России продлили срок содержания под стражей баскетболистки из США 16 июня, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Бритни Грайнер — двукратная чемпионка Олимпийских игр (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Российский суд продлил срок содержания под стражей американской баскетболистки клуба Финикс Меркури Бритни Грайнер.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Бритни Гринер продлили меру пресечения в России еще на 18 дней — до 2 июля.

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Двухкратную чемпионку Олимпийских игр арестовали в московском аэропорту Шереметьево в феврале незадолго до российского вторжения в Украину по обвинению в контрабанде наркотиков. В ее вещах обнаружили электронные сигареты с гашишным маслом (концентрированный продукт из конопли), которое запрещено в России.

Сообщается, что максимальное наказание по обвинению составляет 10 лет лишения свободы.

Правительство Соединенных Штатов считает Гринер «неправомерно задержанной».



Бритни входит в официальный список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).



Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы не допустили к розыгрышу Евролиги в сезоне 2022/23.

Перед этим Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) на фоне войны в Украине принял решение отстранить сборные России и Белоруссии от ближайших международных турниров под эгидой организации.



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