Бавария повторила рекорд Боруссии Дортмунд после победы в главном дерби Германии — видео

18 октября, 21:58
Кейн открыл счет в матче (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Мюнхенская Бавария обыграла дортмундскую Боруссию со счетом 2:1 в принципиальном дерби Дер Класикер в рамках седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Голами в составе Баварии отметились Гарри Кейн и Майкл Олисе. В конце встречи хавбек Боруссии Юлиан Брандт отыграл один мяч, однако избежать поражения дортмундцы не сумели.

https://www.youtube.com/watch?v=7clEIKy-X0Q

Бавария выиграла все 11 матчей на старте нынешнего сезона: семь — в Бундеслиге, два — в Лиге чемпионов, по одному — в Кубке и Суперкубке Германии.

Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд среди клубов Бундеслиги по количеству побед подряд с начала сезона, пишет Opta.

Ранее подобное удавалось только Боруссии Дортмунд — в сезоне 2015/16 под руководством главного тренера Томаса Тухеля. Впрочем, тогда чемпионство все равно в итоге выиграла Бавария.

Команда Венсана Компани возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 21 очко в семи турах. Следующий матч Бавария проведет в Лиге чемпионов — 22 октября дома встретится с Брюгге.

Бавария является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне клуб вернул себе титул после триумфа Байера, который прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенцев.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Бундеслига Боруссия Дортмунд

