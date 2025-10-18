Бавария повторила рекорд Боруссии Дортмунд после победы в главном дерби Германии — видео
Кейн открыл счет в матче (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)
Мюнхенская Бавария обыграла дортмундскую Боруссию со счетом 2:1 в принципиальном дерби Дер Класикер в рамках седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Голами в составе Баварии отметились Гарри Кейн и Майкл Олисе. В конце встречи хавбек Боруссии Юлиан Брандт отыграл один мяч, однако избежать поражения дортмундцы не сумели.
Бавария выиграла все 11 матчей на старте нынешнего сезона: семь — в Бундеслиге, два — в Лиге чемпионов, по одному — в Кубке и Суперкубке Германии.
Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд среди клубов Бундеслиги по количеству побед подряд с начала сезона, пишет Opta.
Ранее подобное удавалось только Боруссии Дортмунд — в сезоне 2015/16 под руководством главного тренера Томаса Тухеля. Впрочем, тогда чемпионство все равно в итоге выиграла Бавария.
Команда Венсана Компани возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 21 очко в семи турах. Следующий матч Бавария проведет в Лиге чемпионов — 22 октября дома встретится с Брюгге.
Бавария является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне клуб вернул себе титул после триумфа Байера, который прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенцев.
Мы писали, что звездный футболист раскрыл неожиданные подробности своего ухода из Баварии.