Бавария — Барселона. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

13 сентября, 08:10
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Бавария принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Бавария принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Барселона можно здесь

Матч Бавария (Германия) — Барселона (Испания) состоится 13 сентября в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Баварию перед матчем:

  • выиграла в первом туре у Интера (2:0) на выезде;
  • находится на 3 месте немецкой Бундеслиги с отставанием в два очка от лидера Унион Берлина;
  • не знает поражений девять последних игр во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;
  • не сыграют защитник Сарр и полузащитник Коман (травмы).
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Что нужно знать про Барселону перед матчем:

  • выиграла в первом туре у Виктории Пльзень (5:1) дома;
  • занимает 2 место в испанской Ла Лиге с отставанием в два очка от лидера Реала;
  • не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 10 победах и четырех ничьих;
  • не имеет существенных кадровых потерь перед поединком.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Сане, Мюллер, Гнабри — Мане

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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