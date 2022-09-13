Бавария — Барселона. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Бавария принимает Барселону на своем поле (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
НВ представляет анонс поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Барселона можно здесь
Матч Бавария (Германия) — Барселона (Испания) состоится 13 сентября в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Баварию перед матчем:
- выиграла в первом туре у Интера (2:0) на выезде;
- находится на 3 месте немецкой Бундеслиги с отставанием в два очка от лидера Унион Берлина;
- не знает поражений девять последних игр во всех турнирах при шести победах и трех ничьих;
- не сыграют защитник Сарр и полузащитник Коман (травмы).
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- выиграла в первом туре у Виктории Пльзень (5:1) дома;
- занимает 2 место в испанской Ла Лиге с отставанием в два очка от лидера Реала;
- не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 10 победах и четырех ничьих;
- не имеет существенных кадровых потерь перед поединком.
Ориентировочные составы:
Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Сане, Мюллер, Гнабри — Мане
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья
НВ
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