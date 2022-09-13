Бавария — Барселона. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 13 сентября, 04:13 Левандовски сыграет против своего бывшего клуба — Баварии (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

НВ следит за ходом поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной. Начало — в 22:00 по киевскому времени 13 сентября.



Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Сане, Мюллер, Гнабри — Мане

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Видео дня

Матч состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Бавария выиграла в первом туре у Интера (2:0) в гостях. Команда находится на 3 месте немецкой Бундеслиги с отставанием в два очка от лидера Унион Берлина.

Клуб не знает поражений девять последних игр во всех турнирах при шести победах и трех ничьих. За коллектив не сыграют защитник Сарр и полузащитник Коман (травмы).

Барселона выиграла в первом туре у Виктории Пльзень (5:1) дома. Команда занимает 2 место в испанской Ла Лиге с отставанием в два очка от лидера Реала.

Клуб не знает поражений 14 последних игр во всех турнирах при 10 победах и четырех ничьих. Коллектив не имеет существенных кадровых потерь перед поединком.

Статистика знает 11 официальных матчей между командами. Бавария выиграла восемь раз, Барселона — дважды. В одном поединке зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бавария является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,85, то, что выиграет Барселона, оценивается в 3,50, ничья — в 4,20.

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