Бавария — Барселона. Онлайн видео-трансляция матча Лиги чемпионов
Бавария и Барселона выиграли в первом туре (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
НВ в режиме онлайн публикует самые интересные видеомоменты игры второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Барселона можно здесь
Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Матч проходит в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Стартовые составы:
Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Сане, Мюллер, Мусиала — Мане
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья
Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.
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