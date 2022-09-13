Бавария — Барселона. Онлайн видео-трансляция матча Лиги чемпионов

13 сентября, 22:21
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Бавария и Барселона выиграли в первом туре (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Бавария и Барселона выиграли в первом туре (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

НВ в режиме онлайн публикует самые интересные видеомоменты игры второго тура группового раунда Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Барселона можно здесь

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Матч проходит в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

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Стартовые составы:

Видео дня

Бавария: Нойер — Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Сане, Мюллер, Мусиала — Мане

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кристенсен, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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