Бавария хочет избавиться от звездного игрока, избившего одноклубника — журналист

17 апреля, 09:27
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Мане выступает за Баварию с июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мане выступает за Баварию с июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мюнхенская Бавария намерена избавиться от вингера Садио Мане, устроившего драку с одноклубником Лероем Сане после матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:3), сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, Бавария приложит максимум усилий, чтобы Мане покинул клуб летом.

Новый тренер Баварии Томас Тухель не рассчитывает на сенегальца, поскольку тот не вписывается в его систему игры.

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Кроме того, внутри клуба к игроку относятся очень критично.

Ранее сообщалось, что Бавария оштрафовала Мане на 500 тыс. евро за драку с Сане. Сенегалец также отсутствовал в последнем матче Баварии в чемпионате Германии против Хоффенхайма.

Мане стал игроком Баварии в июне 2022 года, перейдя из Ливерпуля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Садио Мане

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