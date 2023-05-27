«Все в руках высших сил». Капитан Баварии обратился к богам перед битвой за чемпионство Германии 27 мая, 09:19 Томас Мюллер (Фото:REUTERS / Лукас Барт)

Игрок сборной Германии и мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал то, что Боруссия впервые за 11 лет может лишить баварцев чемпионства.

По словам футболиста, он не уверен, что дортмундский клуб, который рано вылетел из Лиги чемпионов, справится с давлением.

«Мы сосредоточены на победе в нашем матче. Остальное, я бы сказал, в руках футбольных богов. Или, конечно, зависит от того, насколько хорошо Боруссия справляется с давлением.

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Чтобы оправдать ожидания сотен тысяч жителей Дортмунда, надо доказать это на поле. Сначала все это должны выдержать футболисты. Если даже Юрген Клопп говорит, что он нервничает, то это было бы самым нормальным делом в мире, если бы игроки также были нервными. Вот почему верю, что они почувствуют это давление, вот, на что я надеюсь".

Также Мюллер отметил, что Баварии нужно выполнить свою работу и надеяться на Майнц.

«Нам надо оставаться скромными, выполнить свою работу и взять то, что можем получить. Все, кто не поддерживает Баварию, всегда хотят такого жесткого финиша в чемпионате. Так что теперь тоже наслаждайтесь этим», — сказал Мюллер в своем Instagram.

Напоминаем, что 27 мая в 34-м туре Бундеслиги Бавария на выезде встретится с Кельном, а Боруссия сыграет против Майнца.

Дортмундский клуб опережает действующих чемпионов на два очка перед последним туром и победа в матче сделает их чемпионами.

Турнирная таблица Бундеслиги:

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Наполи стал чемпионом Италии впервые за 33 года.