Проклятие англичанина. Бавария сенсационно была унижена в Суперкубке Германии
Лейпциг победил Баварию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Мюнхенский клуб не сумел завоевать первый трофей сезона, проиграв Лейпцигу (0:3).
«Быки» вышли вперед уже на третьей минуте, а автором гола стал Ольмо.
В концовке первой половины встречи Лейпциг удвоил преимущество благодаря голу того же Ольмо.
Испанский футболист стал главным героем поединка, ведь в средине второго тайма оформил хет-трик, реализовав пенальти.
Бавария так и не смогла оказать сопротивление сопернику, упустив шанс выиграть Суперкубок Германии.
Примечательно, что в составе мюнхенской команды дебютировал лучший бомбардир в истории сборной Англии Харри Кейн. Англичанин вышел на поле на 63 минуте, но за короткое время не исправил дела Баварии.
Бавария — Лейпциг 0:3
Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)
Отметим, что Кейн перебрался в Баварию из Тоттенхэма. Лондонский клуб «славится» своей безтрофейной репутацией, ведь свой последний титул выиграл аж в 2008 году — Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что звездный новичок Баварии трогательно попрощался со своей бывшей командой.