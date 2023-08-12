Проклятие англичанина. Бавария сенсационно была унижена в Суперкубке Германии

12 августа, 23:38
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Лейпциг победил Баварию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лейпциг победил Баварию (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Мюнхенский клуб не сумел завоевать первый трофей сезона, проиграв Лейпцигу (0:3).

«Быки» вышли вперед уже на третьей минуте, а автором гола стал Ольмо.

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В концовке первой половины встречи Лейпциг удвоил преимущество благодаря голу того же Ольмо.

Испанский футболист стал главным героем поединка, ведь в средине второго тайма оформил хет-трик, реализовав пенальти.

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REUTERS/Kai Pfaffenbach
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Бавария так и не смогла оказать сопротивление сопернику, упустив шанс выиграть Суперкубок Германии.

Примечательно, что в составе мюнхенской команды дебютировал лучший бомбардир в истории сборной Англии Харри Кейн. Англичанин вышел на поле на 63 минуте, но за короткое время не исправил дела Баварии.

REUTERS/Kai Pfaffenbach
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Бавария — Лейпциг 0:3
Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пен.)

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Отметим, что Кейн перебрался в Баварию из Тоттенхэма. Лондонский клуб «славится» своей безтрофейной репутацией, ведь свой последний титул выиграл аж в 2008 году — Кубок английской лиги.

Ранее сообщалось, что звездный новичок Баварии трогательно попрощался со своей бывшей командой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен)

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