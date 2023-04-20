Чуда не произошло. Манчестер Сити вышел в полуфинал Лиги чемпионов — видео 20 апреля, 00:17 Холанд забивает гол (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Английский клуб по сумме двух матчей прошел Баварию в четвертьфинале турнира.

Неделю назад Манчестер Сити на своем поле добыл победу — 3:0. Этот счет англичане защитили в Мюнхене. Мы вели онлайн-трансляцию матча Бавария — МанСити.

Немецкий клуб провел весь матч в атаках. Кроме того, в первом тайме Баварии крупно повезло. Сначала рефери удалил Упамекано за фол последней надежды, но потом отменил красную карточку из-за офсайда.

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А потом Эрлинг Холанд не забил пенальти — запустил мяч выше ворот.

Однако свои моменты хозяева поля не реализовали и на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме Холанд воспользовался ошибкой защиты и открыл счет. А Бавария отыгралась перед финальным свистком. Ничья, которая вывела в полуфинал Манчестер Сити. Там англичан уже ждет Реал, который обыграл Челси.

Бавария — Манчестер Сити — 1:1

Голы: Киммих, 83 (пен.) — Холанд, 57

На 37-й минуте Холанд не забил пенальти.



Бавария: Зоммер, Павар (Станишич, 78), Упамекано, де Лигт, Канселу (Девис, 63), Киммих, Горецка, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Коман, Шупо-Мотинг (Тель, 71).



Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке (Ляпорт, 68), Стоунз, Родри, Б. Силва, де Брейне, Гюндоган, Грилиш, Холанд (Альварес, 84).

Статистика матча

Фото: flashscore.ua

Обзор матча