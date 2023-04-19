Бавария — Манчестер Сити. Букмекеры оценили шансы команд выйти в полуфинал Лиги чемпионов 19 апреля, 12:27 Фанаты ждут МанСити в полуфинале (Фото:REUTERS/Phil Noble)

19 апреля состоится четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сойдутся Бавария и Манчестер Сити.

Матч грандов мирового футбола начнется в 22:00. На нашем сайте идет онлайн-трансляция поединка Бавария — Манчестер Сити.

Кто фаворит встречи? Аналитики букмекерских контор считают, что шансы выиграть этот матч немножко выше у гостей. Котировки bet365 на поединок: победа Баварии — 2.60, ничья — 3.80, победа Манчестер Сити — 2.45.

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Первую четвертьфинальную встречу Манчестер Сити выиграл — 3:0.

Поэтому на проход МанСити ставить не стоит. Тут заработать невозможно. Коэффициент на выход в полуфинал английского клуба — 1.02. А вот если Бавария сумеет отыграть три мяча и пройти дальше, то те, кто верил в немецкий клуб заработают гигантские деньги. Котировки на проход мюнхенцев — 17.50.

Напомним, что победитель этой пары в полуфинале сыграет с Реалом, который обыграл Челси.