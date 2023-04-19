Бавария — Манчестер Сити: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов 19 апреля, 00:58 Первый матч выиграл МанСити (Фото:REUTERS/Jason Cairnduff)

В среду, 19 апреля, в Мюнхене определится полуфиналист Лиги чемпионов. Путевку в следующий раунд турнира разыграют Бавария и Манчестер Сити.



Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Бавария — Манчестер Сити.

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Видео дня

Первый матч

Неделю назад в Англии Манчестер Сити добыл уверенную победу со счетом — 3:0.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что шансы выиграть этот матч немножко выше у гостей. Котировки bet365 на поединок: победа Баварии — 2.60, ничья — 3.80, победа Манчестер Сити — 2.45.

Те, кто очень верит в немецкий клуб могут очень много заработать если поставят на выход в полуфинал. Коэффициент на проход в следующий раунд: Манчестер Сити — 1.02, Бавария — 17.50.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.