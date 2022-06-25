Бавария не отпускает Левандовски в Барселону, несмотря на желание футболиста уйти из клуба — СМИ

25 июня, 18:43
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У Левандовски еще год контракта с Баварией (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

У Левандовски еще год контракта с Баварией (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Барселона намерена подписать нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски, однако немецкий клуб блокирует трансфер, сообщает Sport.es.

По информации источника, трансфер Левандовски является приоритетным для Барселоны и клуб уже сделал шаги для подписания польского форварда, но первые попытки переговоров с Баварией провалились.

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Бавария игнорирует звонки от представителей Барселоны и не реагирует на предложения по трансферу.

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Сообщается, что в случае продолжения блокировки трансфера со стороны Баварии Левандовски снова публично заявит о желании покинуть команду.

Барселона и Левандовски заинтересованы в том, чтобы история с переходом не превратилась в «мыльную оперу», а каталонский клуб надеется, что поляк присоединится к команде в июле и приступит к подготовке к новому сезону.

Контракт Левандовски с Баварией истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Левандовски заявил о желании покинуть Баварию, после чего появилась информация, что он договорился о контракте с Барселоной.

Позже футболист еще раз намекнул на уход из Баварии, заявив, что его «история с мюнхенским клубом завершена».

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Теги:   Футбол ФК Барселона Бавария (Мюнхен) Роберт Левандовски Сборная Польши

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