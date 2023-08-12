Бавария объявила о трансфере лучшего бомбардира в истории сборной Англии за рекордную сумму

12 августа, 11:41
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Гарри Кейн подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Бавария)

Гарри Кейн подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария объявила о трансфере нападающего лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна.

Об этом сообщает официальный сайт Баварии.

Кейн подписал с Баварией контракт до 30 июня 2027 года. Он будет выступать за мюнхенский клуб под 9 номером.

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По информации СМИ, Бавария заплатила за трансфер 100 млн. евро плюс 20 млн бонусов.

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Это рекордный входящий трансфер в истории Баварии. В 2019 году немецкий клуб приобрел Лукаса Эрнандеса за 80 млн евро.

https://twitter.com/FCBayernEN/status/1690272073019535360

Кейн является вторым лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги после Алана Ширера.

Всего в составе Тоттенхэма форвард сыграл 435 матчей и забил 280 голов.

Кейн забил за сборную Англии 58 голов, что делает его лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин стал игроком лиссабонской Бенфики.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм Харри Кейн

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