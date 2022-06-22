Бавария официально представила звездного новичка — фото 22 июня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Мане подписал трехлетний контракт (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария официально представила новичка команды сенегальского вингера Садио Мане, который перешел из Ливерпуля.

30-летний футболист подписал с Баварией контракт до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт Баварии.



«Садио Мане – мировая звезда, подчеркивающая привлекательность Баварии и всей Бундеслиги в целом. Болельщики приходят на стадионы, чтобы увидеть таких уникальных игроков», - сказал президент Баварии Герберт Хайнер.

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Сам Мане заявил, что счастлив оказаться в мюнхенском клубе.

«Мы много говорили, и я почувствовал большой интерес со стороны этого замечательного клуба с самого начала, поэтому у меня не было никаких сомнений. Настало время для этого вызова.

Я хочу многого добиться с этим клубом, в том числе и в Европе. Во время своего пребывания в Зальцбурге я смотрел много игр Баварии - мне очень нравится этот клуб". - сказал сенегалец.

По информации The Guardian, за продажу 30-летнего игрока Ливерпуль в общей сложности получит более 40 млн евро.

Ожидается, что футболист будет зарабатывать в немецком клубе 20 млн евро в год до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо Виктор Цыганков рассматривается Ливерпулем как потенциальная замена Мане.

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