«Он топ-игрок с выдающейся карьерой». В Баварии отреагировали на возможный трансфер Роналду

25 июня, 13:36
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Криштиану Роналду в Баварии не будет (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Криштиану Роналду в Баварии не будет (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич отреагировал на информацию о том, что нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может стать игроком мюнхенского клуба, где он якобы должен заменить Роберта Левандовски.

Салихамиджич отметил большой профессионализм Роналду, однако отметил, что информация о его возможном переходе в Баварии не соответствует действительности, сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на слова функционера.

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«Криштиану Роналду — топ-игрок с выдающейся карьерой. Но распространившиеся слухи — это просто слухи. В этом нет правды», — сказал Салихамиджич.

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Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг.

Также сообщалось, что португалец после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера Эрика тен Хага может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

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Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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