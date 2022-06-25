«Он топ-игрок с выдающейся карьерой». В Баварии отреагировали на возможный трансфер Роналду 25 июня, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Криштиану Роналду в Баварии не будет (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич отреагировал на информацию о том, что нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может стать игроком мюнхенского клуба, где он якобы должен заменить Роберта Левандовски.

Салихамиджич отметил большой профессионализм Роналду, однако отметил, что информация о его возможном переходе в Баварии не соответствует действительности, сообщает журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на слова функционера.

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«Криштиану Роналду — топ-игрок с выдающейся карьерой. Но распространившиеся слухи — это просто слухи. В этом нет правды», — сказал Салихамиджич.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг.

Также сообщалось, что португалец после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера Эрика тен Хага может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.





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