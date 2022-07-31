Суперкубок Германии в фееричном стиле выиграла Бавария — видео 31 июля, 02:20 Бавария выиграла первый трофей в сезоне (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Бавария выиграла Суперкубок Германии, победив в матче за трофей РБ Лейпциг со счетом 5:3.



Будущий победитель забил уже на 14-й минуте — отличился Масиала. На исходе получаса игры пришедший из Ливерпуля Мане увеличил его перевес.

В самом конце первого тайма мюнхенская команда довела счет до разгромного благодаря голу Павара, которому ассистировал тот же Мусиала.

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РБ Лейпциг размочил результат на исходе почти часа игры усилиями Хальстенберга, но на 65-й минуте четвертый мяч в составе Баварии забил Гнабри.

Впрочем, обладателю Кубка Германии прошлого сезона удалось свести отставание к минимум благодаря голам Нкунку (с пенальти) и Ольмо.

Надежду РБ Лейпцига сравнять счет и добиться серии пенальти окончательно убил Сане, который забил на 90+8-й минуте.

РБ Лейпциг — Бавария 3:5

Голы: Хальстенберг, 60, Нкунку, 77 (с пенальти), Ольмо, 89 — Мусиала, 14, Мане, 31, Мусиала, 45, Гнабри, 66, Сане, 90+8

Между тем, Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, победив со счетом 3:1 Манчестер Сити.

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