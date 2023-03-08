ПСЖ с Месси и Мбаппе вылетели из Лиги чемпионов после еще одного поражения от Баварии 8 марта, 23:54 Месси не сумел забить Баварии (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

После поражения 0:1 в первом матче на своем поле ПСЖ с его звездными нападающими Лионелем Месси и Килианом Мбаппе проиграли Баварии на выезде в ответном поединке 1/8 финала и вылетел из Лиги чемпионов.

Гости имели шанс сравнять счет по итогам двух матчей на 25-й минуте, когда Месси получил мяч в чужой штрафной, но его удар заблокировал Дэвис, а с добиванием звездного форварда справился вратарь соперника Зоммер.

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После получаса игры с лишним уже хозяева упустили момент. Это Мусиала технично обработал мяч и пробил с острого угла – голкипер оппонентов Доннарумма оказался на месте.

А уже на 38-й минуте ПСЖ упустил супермомент после ошибки Зоммера, когда Витинья подхватил мяч и пробил в пустые ворота, но защитник Баварии де Лигт в падении выбил кожаного с их линии.

Именно немецкому чемпиону удалось добиться своего по истечении часа игры: Мюллер отобрал мяч у Верратти у ворот ПСЖ, отдал пас на Горецку, тот прострелил на Шупо-Мотинга, который и отправил круглого в ближний угол.

Французский гранд вскоре мог сравнять счет, но Зоммер в невероятном прыжке дотянулся до мяча после удара Рамоса головой.

И все же, Бавария поставила окончательную точку в игре на последней минуте основного времени, когда Гнабри сблизился с воротами и пробил мимо Доннаруммы, и вышла в четвертьфинал.

Бавария – ПСЖ 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

Накануне в четвертьфинал вышли Челси, который победил Боруссию Дортмунд, а также Бенфика, разобравшаяся с Брюгге.