Бавария оформила третий самый дорогой трансфер в своей истории

30 июля, 12:09
Диас перешел в Баварию

Диас перешел в Баварию (Фото: ФК Бавария Мюнхен)

Мюнхенская Бавария объявила о трансфере форварда английского Ливерпуля и сборной Колумбии по футболу Луиса Диаса.

Футболист подписал контракт до июня 2029 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Бавария заплатила за Диаса 70 миллионов евро без учета бонусов, отмечает Transfermarkt. Это третий самый дорогой трансфер в истории мюнхенского клуба.

Рекордным для Баварии остается приобретение форварда Гарри Кейна у Тоттенхэма летом 2023 года за 95 миллионов евро. На втором месте — трансфер защитника Люки Эрнандеса из Атлетико в 2019 году за 80 миллионов евро.

«Я очень счастлив, для меня много значит быть частью ФК Бавария — это один из величайших клубов в мире. Я хочу помочь новой команде своим стилем игры в футбол и своим характером. Моя цель — выиграть все возможные трофеи, и ради этого мы ежедневно будем работать как команда», — заявил Диас после подписания контракта.

Ливерпуль приобрел Диаса у Порту зимой 2022 года за 54 миллиона евро. Форвард провел за английский клуб 148 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Диас впервые стал чемпионом Англии в составе Ливерпуля. Он также выигрывал с мерсисайдцами Суперкубок Англии, Кубок Англии и Кубок лиги (дважды).

