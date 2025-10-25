Такого не было 33 года. Бавария повторила рекорд Милана в лучших лигах Европы

25 октября, 19:53
Поделиться:
Мюнхенцы выиграли в Менхенгладбахе (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)

Мюнхенцы выиграли в Менхенгладбахе (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)

Бавария обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 3:0 в выездном матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Читайте также:
17-летний игрок Баварии забил невероятный гол в Лиге чемпионов и вошел в историю клуба — видео

Это 13-я подряд победа мюнхенцев с начала этого сезона. Команда Венсана Компани еще ни разу не теряла очки.

Бавария стала вторым клубом в истории топ-5 лиг Европы, который начал сезон с 13 побед подряд, сообщает Bayern & Germany.

Реклама

Мюнхенцы повторили рекорд Милана, установленный в сезоне 1992/93. Тогда команда под руководством Фабио Капелло в итоге выиграла чемпионат Италии и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила Марселю (0:1).

https://www.youtube.com/watch?v=2zFpJkNgGxE

Установить абсолютный рекорд Бавария может в следующем матче — 29 октября против Кельна в рамках Кубка Германии.

Добавим, что подопечные Компани в этом сезоне выиграли восемь поединков в Бундеслиге, три — в Лиге чемпионов, по одному — в Кубке и Суперкубке Германии.

Читайте также:
«Если бы он позвонил». Легенда немецкого футбола назвал клуб, в который мог бы перейти после Баварии

Бавария является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне клуб вернул себе титул после триумфа Байера, который прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенцев.

Мы писали, что Бавария продлила контракт с Компани до 2029 года.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Бундеслига ФК Милан

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies