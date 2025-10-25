Такого не было 33 года. Бавария повторила рекорд Милана в лучших лигах Европы
Мюнхенцы выиграли в Менхенгладбахе (Фото: REUTERS/Leon Kuegeler)
Бавария обыграла Боруссию Менхенгладбах со счетом 3:0 в выездном матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.
Это 13-я подряд победа мюнхенцев с начала этого сезона. Команда Венсана Компани еще ни разу не теряла очки.
Бавария стала вторым клубом в истории топ-5 лиг Европы, который начал сезон с 13 побед подряд, сообщает Bayern & Germany.
Мюнхенцы повторили рекорд Милана, установленный в сезоне 1992/93. Тогда команда под руководством Фабио Капелло в итоге выиграла чемпионат Италии и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила Марселю (0:1).
Установить абсолютный рекорд Бавария может в следующем матче — 29 октября против Кельна в рамках Кубка Германии.
Добавим, что подопечные Компани в этом сезоне выиграли восемь поединков в Бундеслиге, три — в Лиге чемпионов, по одному — в Кубке и Суперкубке Германии.
Бавария является действующим чемпионом Германии. В прошлом сезоне клуб вернул себе титул после триумфа Байера, который прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенцев.
Мы писали, что Бавария продлила контракт с Компани до 2029 года.