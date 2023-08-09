Охота на Кейна. Бавария сделает очередное бешеное предложение Тоттенхэму по звездному нападающему — журналист 9 августа, 18:25 Гарри Кейн (Фото:ФК Тоттенхэм)

Игрок сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Гарри Кейн остается главной целью мюнхенцев в текущее трансферное окно.

В подписании форварда лично заинтересован главный тренер чемпионов Германии Томас Тухель, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По его информации, Бавария в ближайшее время сделает предложение «шпорам» в размере 120 млн евро + бонусы. Также отмечается, что Кейн хочет определиться со своим будущим до начала сезона 2023/24.

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Контракт англичанина с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024-го года.

Ранее сообщалось, что Бавария готова побить собственный трансферный рекорд ради Кейна.