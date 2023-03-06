Бавария — ПСЖ. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

6 марта, 22:01
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Бавария обыграла ПСЖ в первом матче на выезде (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Бавария обыграла ПСЖ в первом матче на выезде (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

NV представляет анонс ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ (первый матч — 1:0).

Матч Бавария (Германия) — ПСЖ (Франция) состоится 8 марта в Мюнхене на стадионе Альянц Арена и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Баварию перед матчем:

  • выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью;
  • лидирует в немецкой Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя Боруссию Дортмунд по разнице мячей;
  • потерпела одно поражение в последних 24 поединках во всех турнирах при 18 победах и пяти ничьих;
  • не сыграют вратарь Нойер, защитники Эрнандес (травмы), Павар (дисквалификация).
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Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:

  • выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей минимум в два гола;
  • лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в восемь очков от второго в таблице Марселя;
  • выиграла три последних поединка кряду во всех турнирах после трех поражений кряду;
  • не сыграет нападающий Неймар, под вопросом участие защитников Хакими, Маркиньоса, Мукиеле (травмы).
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Ориентировочные составы:

Бавария: Зоммер — Станишич, Упамекано, де Лигт — Коман, Kиммих, Горецка, Дэвис — Мюллер, Мусиала — Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Данилу — Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Верратти, Хакими — Mесси, Mбаппе

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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