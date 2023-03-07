Бавария — ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 7 марта, 02:15 Для выхода в четвертьфинал ПСЖ нужна победа в два гола (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

NV следит за событиями ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ. Первый матч — 1:0.



Ориентировочные составы:

Бавария: Зоммер — Станишич, Упамекано, де Лигт — Коман, Kиммих, Горецка, Дэвис — Мюллер, Мусиала — Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Данилу — Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Верратти, Хакими — Mесси, Mбаппе

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Матч состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Бавария выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Команда лидирует в немецкой Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя Боруссию Дортмунд по разнице мячей.

Клуб потерпел одно поражение в последних 24 поединках во всех турнирах при 18 победах и пяти ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Нойер, защитники Эрнандес (травмы), Павар (дисквалификация).

ПСЖ выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей минимум в два гола. Команда лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в восемь очков от второго в турнирной таблице Марселя.

Клуб выиграл три последних поединка кряду во всех турнирах после трех поражений кряду. За коллектив не сыграет нападающий Неймар, под вопросом участие защитников Хакими, Маркиньоса, Мукиеле (травмы).

Статистика знает 13 официальных поединков между соперниками. Бавария выиграла семь раз, ПСЖ — шесть. Ничья ни разу не фиксировалась.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Бавария. Коэффициент на ее победу равен 1,83. Успех ПСЖ оценивается в 3,75, ничья — в 4,00.