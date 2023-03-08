Бавария — ПСЖ. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

8 марта, 20:32
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ПСЖ нужна победа с разницей в два гола (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

ПСЖ нужна победа с разницей в два гола (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ. Первый поединок — 1:0.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — ПСЖ можно здесь

Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 8 марта. Матч проходит в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Видео дня

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Стартовые составы:

Бавария: Зоммер — Станишич, Упамекано, де Лигт — Коман, Kиммих, Горецка, Дэвис — Мюллер, Мусиала — Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Данилу — Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Верратти, Хакими — Mесси, Mбаппе

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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