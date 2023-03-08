Бавария — ПСЖ. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ нужна победа с разницей в два гола (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ. Первый поединок — 1:0.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — ПСЖ можно здесь
Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 8 марта. Матч проходит в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Стартовые составы:
Бавария: Зоммер — Станишич, Упамекано, де Лигт — Коман, Kиммих, Горецка, Дэвис — Мюллер, Мусиала — Шупо-Мотинг
ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Данилу — Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Верратти, Хакими — Mесси, Mбаппе
Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.