Бавария — ПСЖ. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 8 марта, 20:32 ПСЖ нужна победа с разницей в два гола (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

NV в режиме онлайн публикует главные видеомоменты ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ. Первый поединок — 1:0.

Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 8 марта. Матч проходит в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

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Стартовые составы:

Бавария: Зоммер — Станишич, Упамекано, де Лигт — Коман, Kиммих, Горецка, Дэвис — Мюллер, Мусиала — Шупо-Мотинг

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Данилу — Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Верратти, Хакими — Mесси, Mбаппе

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.