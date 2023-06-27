Чемпион Германии предложил огромную сумму за одного из лучших нападающих мира — журналист

27 июня, 14:35
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Бавария хочет подписать Кейна (Фото:Reuters/Lee Smith)

Бавария хочет подписать Кейна (Фото:Reuters/Lee Smith)

Мюнхенская Бавария, которая в последнем туре Бундеслиги добыла чемпионство страны, сделали предложение Тоттенхэму по трансферу Гарри Кейна.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его информации, Мюнхенцы предложили за нападающего английскому клубу 70 миллионов евро + бонусы. Полная сумма трансфера может достичь 100 млн.

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Отметим, что следующим летом у Кейна истекает срок контракта с Тоттенхэмом.

В прошлом сезоне в составе «шпор» английский форвард забил 30 голов и отдал три голевые передачи в 38-ми матчах АПЛ.

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Ранее сообщалось, что лондонский Челси приобрел нападающего Лейпцига за большие деньги.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм Харри Кейн

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