Чемпион Германии предложил огромную сумму за одного из лучших нападающих мира — журналист
Бавария хочет подписать Кейна (Фото:Reuters/Lee Smith)
Мюнхенская Бавария, которая в последнем туре Бундеслиги добыла чемпионство страны, сделали предложение Тоттенхэму по трансферу Гарри Кейна.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По его информации, Мюнхенцы предложили за нападающего английскому клубу 70 миллионов евро + бонусы. Полная сумма трансфера может достичь 100 млн.
Отметим, что следующим летом у Кейна истекает срок контракта с Тоттенхэмом.
В прошлом сезоне в составе «шпор» английский форвард забил 30 голов и отдал три голевые передачи в 38-ми матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что лондонский Челси приобрел нападающего Лейпцига за большие деньги.