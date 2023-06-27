Чемпион Германии предложил огромную сумму за одного из лучших нападающих мира — журналист 27 июня, 14:35 Бавария хочет подписать Кейна (Фото:Reuters/Lee Smith)

Мюнхенская Бавария, которая в последнем туре Бундеслиги добыла чемпионство страны, сделали предложение Тоттенхэму по трансферу Гарри Кейна.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его информации, Мюнхенцы предложили за нападающего английскому клубу 70 миллионов евро + бонусы. Полная сумма трансфера может достичь 100 млн.

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🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich have today submitted an official proposal to sign Harry Kane from Tottenham Hotspur. #FCBayern written offer to #THFC for 29yo striker worth €70m + add-ons. England captain has 1yr left of existing Spurs contract @TheAthleticFC https://t.co/2EDdre3uiG — David Ornstein (@David_Ornstein) June 27, 2023

Отметим, что следующим летом у Кейна истекает срок контракта с Тоттенхэмом.

В прошлом сезоне в составе «шпор» английский форвард забил 30 голов и отдал три голевые передачи в 38-ми матчах АПЛ.

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Ранее сообщалось, что лондонский Челси приобрел нападающего Лейпцига за большие деньги.